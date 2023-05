Die Spätzünder

Der Jüngste ist 21, der Älteste 62 – und eigentlich sind sie Intensivmediziner, Handwerker, Ingenieure oder Studierende.

Es haben sich längst nicht alle wegen des Kriegs gegen die Ukraine entschieden, künftig zeitweise Uniform zu tragen. Einige haben bei der Flutkatastrophe im Ahrtal gesehen, wie wenig sie helfen können – und zugleich, wozu dagegen die Bundeswehr in der Lage ist. Viele zieht die Kameradschaft an und der Wunsch, sich für die Gesellschaft zu engagieren. Nur eben bei der Armee und nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk oder einer Hilfsinitiative.

In Rheinland-Pfalz dauert die erste Hälfte der Ausbildung zehn Tage, und in dieser Zeit sind die Neulinge im „Lager Aulenbach“ auf dem Truppenübungsplatz Baumholder untergebracht. Zwölf Männer teilen sich eine Stube, geweckt wird gegen fünf Uhr, und der Unterricht endet selten vor 21 Uhr. „Viel Zeit zum Nachdenken bleibt an so vollgepackten Tagen nicht“, berichtet Gay in einer Pause auf dem Schießstand. Der 38-Jährige versucht es aber trotzdem, denn er dokumentiert auf dem Blog ungedient.de seinen Weg in die Bundeswehr.

Für diesen Weg hat er einige Zeit gebraucht: 315 Tage vergingen vom Abschicken der Bewerbung über die Sicherheitsüberprüfung bis zum „Einrücken“. Im Februar nannte er das Verfahren im Gespräch mit der SZ „undurchsichtig, langwierig und komplex“. In seinem Blog heißt es etwa: „Nicht nur bei der Beschaffung hat die Bundeswehr ein bürokratisches Problem.“ Es wirkt bizarr: Da wollen Leute zu einer Armee, der Zehntausende Soldaten und Soldatinnen fehlen – und müssen dann „zäh und hartnäckig“ sein, um überhaupt kommen zu dürfen, wie Gay schreibt. Mit seiner Website will er auch verhindern, dass künftige Kameraden zu früh aufgeben.

Also verfasst er Checklisten, wie viele Wochen es etwa dauert bis zur Musterung und wann man beim Karrierecenter nachfragen sollte. Er verlinkt Videos von diversen Bundeswehr-Websites, erklärt akribisch unzählige Abkürzungen und wie man seine Kriegsdienstverweigerung widerruft – nämlich mit einer E-Mail an das BAFzA, das zuständige Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in Köln. Wer länger durch den Blog klickt, der ahnt: Was Organisation und Struktur angeht, muss Gay von den Soldaten nicht mehr viel lernen.

Die Herausforderungen sind denn auch andere. Auf alle Rekruten und Rekrutinnen wartet ein Fitnesstest mit Dauerlauf, Sprints und Schwimmen. Sie lernen die Grundlagen des Völkerrechts ebenso wie das Marschieren im Gleichschritt als Teil des Formaldiensts. „Irgendwann ging mir das monotone ‚Links, zwo, drei, vier‘ in Fleisch und Blut über“, berichtet Gay.