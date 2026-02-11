Foto: Lorenz Mehrlich
Foto: Lorenz Mehrlich
Foto: Lorenz Mehrlich
Foto: Lorenz Mehrlich
Video: Lorenz Mehrlich
Video: Lorenz Mehrlich

Der neue Wehrdienst soll die Bundeswehr attraktiver machen. Warum entscheiden sich junge Menschen für den Dienst an der Waffe? Zwei Frauen haben es getan.

Gefreiter Irene

Von Christina Lopinski und Sina-Maria Schweikle
11. Februar 2026 | Lesezeit: 5 Min.

Ein Signalton erklingt, dann kann es losgehen. Der Griff führt zur Pistole, ein kurzes Rütteln am Holster. Gefreiter Irene setzt zum Schuss an, beide Beine fest am Boden, der Rücken leicht nach vorn gebeugt. Peng – der erste Schuss sitzt, der zweite: daneben.

Foto: Lorenz Mehrlich
Foto: Lorenz Mehrlich

Der neue Wehrdienst soll die Bundeswehr attraktiver machen. Warum entscheiden sich junge Menschen für den Dienst an der Waffe? Zwei Frauen haben es getan.

Foto: Lorenz Mehrlich
Foto: Lorenz Mehrlich
Gefreiter Irene
Video: Lorenz Mehrlich
Video: Lorenz Mehrlich

Ein Signalton erklingt, dann kann es losgehen. Der Griff führt zur Pistole, ein kurzes Rütteln am Holster. Gefreiter Irene setzt zum Schuss an, beide Beine fest am Boden, der Rücken leicht nach vorn gebeugt. Peng – der erste Schuss sitzt, der zweite: daneben.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.