Das Problem ist der Kopf, wie so oft im Leben. Mal denkt er zu viel, mal trifft er falsche Entscheidungen. In diesem Fall strahlt er gefährlich viel Wärme ab. Beim Rest des Körpers lässt sich besser verbergen, dass er eine verräterische Wärmequelle ist. Der Kopf ist nicht so leicht zu tarnen, Wärmebildkameras entdecken ihn im Feld sofort, als hellen weißen Fleck. Auch Drohnen können den Kopf orten – und seinen Träger im schlimmsten Fall töten.