Bundeswehr

Getarnt wie ein Chamäleon

In einem Wald in Brandenburg übt die Bundeswehr mit aufblasbaren Panzern, Minenattrappen und Ponchos, potenzielle Kriegsgegner in die Irre zu führen. Als Wappentier dient dem Stützpunkt ein Meister der Täuschung.

Bundeswehr

Getarnt wie ein Chamäleon

In einem Wald in Brandenburg übt die Bundeswehr mit aufblasbaren Panzern, Minenattrappen und Ponchos, potenzielle Kriegsgegner in die Irre zu führen. Als Wappentier dient dem Stützpunkt ein Meister der Täuschung.

Von Georg Ismar (Text) und Friedrich Bungert (Fotos)
20. April 2026 | Lesezeit: 5 Min.

Das Problem ist der Kopf, wie so oft im Leben. Mal denkt er zu viel, mal trifft er falsche Entscheidungen. In diesem Fall strahlt er gefährlich viel Wärme ab. Beim Rest des Körpers lässt sich besser verbergen, dass er eine verräterische Wärmequelle ist. Der Kopf ist nicht so leicht zu tarnen, Wärmebildkameras entdecken ihn im Feld sofort, als hellen weißen Fleck. Auch Drohnen können den Kopf orten – und seinen Träger im schlimmsten Fall töten.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.