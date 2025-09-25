Bundesverfassungsgericht

Richterwahl, die zweite: Wer sind die Kandidaten?

Erneut will der Bundestag zwei Richterinnen und einen Richter für das höchste deutsche Gericht wählen. Nach dem Fehlschlag vom Juli könnte es dieses Mal tatsächlich klappen.

Von Wolfgang Janisch
25. September 2025 | Lesezeit: 4 Min.

Im Bundestag stehen drei Richterposten fürs Bundesverfassungsgericht zur Abstimmung, und zu anderen Zeiten hätte sich niemand um die Mehrheiten gesorgt. Doch nachdem im Juli die geplante Wahl der SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf in letzter Minute abgesagt werden musste, weil die Unionsfraktion die nötigen Stimmen für die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit nicht zusammenbekam, herrscht im zweiten Anlauf an diesem Donnerstagnachmittag eine gewisse Anspannung. Auch wenn die Signale dieses Mal auf Zustimmung stehen.

