Im Bundestag stehen drei Richterposten fürs Bundesverfassungsgericht zur Abstimmung, und zu anderen Zeiten hätte sich niemand um die Mehrheiten gesorgt. Doch nachdem im Juli die geplante Wahl der SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf in letzter Minute abgesagt werden musste, weil die Unionsfraktion die nötigen Stimmen für die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit nicht zusammenbekam, herrscht im zweiten Anlauf an diesem Donnerstagnachmittag eine gewisse Anspannung. Auch wenn die Signale dieses Mal auf Zustimmung stehen.