Schutz fürs Schutzschild

Es ist eine Operation am offenen Herzen der Demokratie. Und es fehlt dabei nicht an Bedenkenträgern. Das Bundesverfassungsgericht soll mit stabilerem Rüstzeug als bisher gegen Anfechtungen und Sabotageversuche durch Extremisten ausgestattet werden, per Grundgesetzänderung und Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag. Das haben die Regierungsfraktionen mit der Union im Bundestag und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) am Dienstag in Berlin bekannt gegeben, nach monatelangen, vertraulichen und streckenweise auch kontroversen Verhandlungen.