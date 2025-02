Am 24. Februar, wenn in Deutschland das Ergebnis der Bundestagswahl feststeht, werden die Menschen in der Ukraine einen tristen Jahrestag begehen. Drei Jahre ist es dann her, dass Russland ihr Land überfallen hat. Europa und die Welt haben sich seitdem verändert. Die nächste Bundesregierung wird Antworten finden müssen auf den anhaltenden russischen Angriffskrieg, die Lage im Nahen Osten und auf die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus. Dabei unterscheiden sich die Positionen der Parteien zum Teil fundamental.