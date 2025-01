Zumindest die Bilder sprechen eine unmissverständliche Sprache. In Kalifornien vernichten Feuer ganze Straßenzüge. In Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen lassen heftige Regenfälle die Keller volllaufen, im spanischen Valencia verursachen sie eine schreckliche Katastrophe. Wer wissen will, warum Antworten auf die Klimakrise nötiger denn je sind, muss nur noch die Nachrichten anschalten.