Für Muhanad Al-Halak sieht der Wahlkampf auch so aus: Der FDP-Abgeordnete steht im Bundestag auf der Besuchertribüne, hinter ihm Reichsadler und Kuppel, und er wischt mit den Händen die Namen von Parteien weg: SPD, Grüne, AfD. Erst als die Buchstaben FDP eingeblendet werden, macht er eine Bewegung, die so was heißen könnte wie: Du gefällst mir, komm her.