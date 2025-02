Wie wirken sich Sympathien und Antipathien aus?

Christian Horschmann, Bochum, fragt: Gelingt es Ihnen immer, persönliche Sympathien oder Antipathien zu einzelnen Politikerinnen oder Politikern aus Ihren Berichten oder Kommentaren wegzulassen?

Henrike Roßbach, stellvertretende Leiterin der Parlamentsredaktion in Berlin, antwortet: Politik und politischer Journalismus sind beides Dinge, die von Menschen gemacht werden. Wir sind Menschen und schreiben über Menschen. Allerdings ist es unsere Aufgabe, kritisch, fair und unabhängig zu berichten. Das bedeutet, dass wir unsere persönlichen Vorlieben, Sympathien und Antipathien gerade nicht in unsere Texte einfließen lassen sollen. Im Fall von Nachrichten und Analysen ist das besonders naheliegend – und bei diesen Textgattungen ist es auch am leichtesten umzusetzen, weil es dabei in erster Linie darum geht, wer wann wo wie und warum etwas gesagt oder getan hat und wie man das Geschehen den Lesern am besten erklärt.



Reportagen und Porträts dagegen leben davon, die Menschen, um die es geht, in ihrer Gesamtheit zu beschreiben, also nicht nur ihre Handlungen, sondern auch ihr Wesen, ihre Persönlichkeit und Geschichte. In diese Stücke fließen immer auch subjektive Eindrücke von uns als Autoren mit ein – was aber nicht gleichbedeutend damit sein darf, sich von Sympathie und Antipathie leiten zu lassen. Schließlich gibt es noch die Textform der Meinungsstücke, also Kommentare oder auch Essays. In diesen Artikeln dürfen Autoren nicht nur ihre Haltung und Meinung zu politischen Geschehnissen und Akteuren zum Ausdruck bringen, sondern sollen es sogar. Allerdings gilt auch für Meinungsartikel selbstverständlich das Fairness-Gebot: Gute Meinungsstücke verraten durchaus etwas über die grundsätzliche Haltung eines Journalisten zu einem Thema oder einer Person – aber basierend auf Argumenten, nicht auf persönlichen Vorlieben.



Kurz: Persönliche Sympathien und Abneigungen als Journalist ganz außen vor zu lassen, ist nicht immer ganz einfach. Aber es ist unsere Aufgabe und unser Anspruch. Und darüber hinaus gilt bei der SZ auch das (mindestens) Vier-Augen-Prinzip. Alle Artikel werden gegengelesen. Und wenn ein Autor die Dinge doch mal zu persönlich nimmt, fällt das im Zweifel einem Kollegen auf.