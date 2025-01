Wenn AfD-Politiker in diesen Tagen den Namen Elon Musk hören, dürfte bei vielen das Herz einen Freudenhüpfer machen. Der reichste Mann der Welt, noch dazu baldiger Berater der neuen US-Regierung, schenkt den deutschen Rechtspopulisten nicht nur Aufmerksamkeit, sondern offene Unterstützung. Erst mit einer knappen Nachricht auf seiner eigenen Plattform X, dann mit einem Gastbeitrag in der Welt am Sonntag, und diesen Donnerstag sprach der Tech-Milliardär gar persönlich mit AfD-Chefin Alice Weidel – live auf X.