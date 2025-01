Will hier jemand die Rente kürzen? Darüber wird im Bundestagswahlkampf erbittert gestritten. Was die Parteien wirklich fordern – und was das für Jung und Alt bedeuten würde.

D er ADAC ist der mitgliederstärkste Verein Deutschlands. Gegen die Rentenversicherung kann aber sogar der Automobilclub einpacken. Die Rentenkasse zahlt an mehr Menschen eine Rente aus, als der ADAC Mitglieder hat. Und in der Rentenkasse sind mehr Menschen versichert, als die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland zusammen Mitglieder haben. Jede kleine Änderung in der Rentenpolitik betrifft Millionen Bürger – kein Wunder also, dass die Rente im Fokus des Wahlkampfs steht. Kanzler Olaf Scholz (SPD) sagt, mit Friedrich Merz im Kanzleramt kämen auf die Bürger „bittere Einschnitte“ zu bei Pflege, Gesundheit und Rente. Der CDU-Kanzlerkandidat dagegen pocht darauf, es habe in Deutschland noch nie Rentenkürzungen gegeben, „und sie wird es auch in Zukunft nicht geben“. Die Süddeutsche Zeitung hat die Rentenpläne der Parteien analysiert: Wer fordert was – und was würde das bedeuten?.