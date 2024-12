In wenigen Wochen wird in Deutschland der 21. Bundestag gewählt. Voraussichtlich am 23. Februar 2025 sind die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Viel Zeit hatten die Parteien nach dem Bruch der Ampelregierung Anfang November nicht, um zu Papier zu bringen, was sie nach der Wahl vorhaben.