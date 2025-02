In wenigen Tagen wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Bei der Wahl am 23. Februar stellen sich insgesamt 29 Parteien zur Wahl. Die Spitzen- und Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten der größten Parteien hat die SZ im Laufe der vergangenen Monate begleitet. Dabei sind diverse große Porträts in Reportageform für die Seite Drei sowie einige Sonderfolgen des SZ-Podcasts "Auf den Punkt" entstanden, die Sie hier im Überblick finden.