Das Projekt Bürgergeld hatte so hoffnungsvoll begonnen. Jahrelang kritisierten Sozialverbände, Arbeitsloseninitiativen, Politiker aus den Reihen von SPD, Grünen und Linken die Härten des Hartz-IV-Systems. Nach der Wahl im Herbst vor vier Jahren versprachen dann die Ampelpartner die große Reform: Langzeitarbeitslose sollten weniger bestraft und mehr gefördert werden. Der Staat, in Gestalt des Vermittlers im Jobcenter, sollte einen Vertrauensvorschuss gewähren. Ein neuer Name musste auch her: Bürgergeld.