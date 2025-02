20,8 Prozent der Zweitstimmen, 42 gewonnene Direktmandate: Die AfD war bei der Bundestagswahl 2025 so stark wie nie, besonders im Osten Deutschlands. In vielen Wahlkreisen konnte sie dort mehr als 40 Prozent der Zweitstimmen sammeln, wurde flächendeckend stärkste Kraft. Was hat so viele Menschen bewogen, eine in Teilen gesichert rechtsextreme Partei zu wählen?