Wie die Parteien Wirtschaft und Wachstum ankurbeln wollen

Die ökonomische Lage ist düster wie lange nicht – darin sind sich die Parteien einig. Was bieten sie im Wahlkampf als Gegenmaßnahmen an, und was taugen Vorschläge wie Steuersenkungen oder gar die Rückkehr zur D-Mark?