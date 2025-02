Nach Erststimmen hat die Partei bei dieser Wahl mehr als 40 Wahlkreise gewonnen. Alle dieser Wahlkreise liegen in Ostdeutschland, in Pforzheim, wo die AfD gern ihr erstes westdeutsches Direktmandat gewonnen hätte, hat Gunther Krichbaum von der CDU erneut gewonnen.



Am Ergebnis der AfD zeigt sich beispielhaft, wie groß die regionalen Unterschiede im Wahlverhalten innerhalb Deutschlands auch noch mehr als 35 Jahre nach der Wiedervereinigung sind. Mehr als ein Drittel der Stimmen in den ostdeutschen Bundesländern (ohne Berlin) geht an die in Teilen gesichert rechtsextreme AfD, während die Union dort nicht einmal 20 Prozent erreicht. Auch die Parteien der ehemaligen Ampelkoalition erreichen hier nicht ansatzweise die Zustimmungswerte der AfD. In den westdeutschen Bundesländern hingegen liegt die AfD nur knapp vor der SPD auf Platz zwei. Die Stimmen aus den ostdeutschen Bundesländern haben also maßgeblich zu dem historischen Erfolg der Partei beigetragen.