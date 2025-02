Warum die Jungen beim Wählen so gespalten sind

Für die Linke war es eine Auferstehung von den Totgeglaubten: Am Wahlabend ließen schon die ersten Prognosen darauf schließen, dass der Partei der Wiedereinzug in den Bundestag gelingen würde: Sie bekam 8,8 Prozent der Stimmen. Vorausgegangen war eine Aufholjagd kurz vor der Wahl, nachdem die Umfragewerte lange Zeit unter der Fünf-Prozent-Hürde dümpelten. Das hat die Linke vor allem den jungen Wählerinnen und Wählern zu verdanken, in der Altersgruppe bis 29 Jahren wurde sie mit etwa 23 Prozent stärkste Kraft.