Bei der Bundestagswahl haben alle Menschen zwei Stimmen: Die erste Stimme ist für einen Politiker oder eine Politikerin aus dem Wahlkreis. Ein Wahlkreis ist ein bestimmtes Gebiet in Deutschland, in dem Menschen ihre Stimme abgeben. Die zweite Stimme ist für eine Partei. Die zweite Stimme ist besonders wichtig. Sie entscheidet, wie viele Sitze eine Partei im Bundestag bekommt. Das bedeutet: Eine Partei mit mehr Zweitstimmen darf mehr Politiker in den Bundestag schicken.

Früher bekamen alle Politiker einen Platz im Bundestag, die in ihrem Wahlkreis gewonnen haben. Das ändert sich jetzt: Nicht alle Wahlkreis-Gewinner bekommen automatisch einen Platz. Wenn ihre Partei zu wenige Zweitstimmen hat, kommen manche nicht in den Bundestag. Das betrifft die Wahlkreis-Gewinner, die am wenigsten Stimmen bekommen haben.

Sie können selbst ausprobieren, welche Parteien zusammen regieren könnten. Tippen oder klicken Sie auf die Namen der Parteien. Dann wird angezeigt, mit wem diese Parteien zusammen genug Sitze im Bundestag für eine Regierung hätten.