Der Chef der FDP, Christian Lindner, will deswegen mit der Politik aufhören.

Auch der Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD ist enttäuscht. Er will kein wichtiges Amt mehr. Auch wenn die SPD wieder in die Regierung kommt. Die SPD will sich jetzt verändern: Sie will anders arbeiten. Sie will neue politische Ideen entwickeln. Sie will neue Personen in wichtige Ämter bringen. Lars Klingbeil, der Chef der SPD, soll auch der neue Chef der SPD im Bundestag werden.



Robert Habeck von den Grünen sagt: Seine Partei hat Stimmen verloren, weil Die Linke stärker geworden ist. Das ist aber nicht der einzige Grund.

Bei dieser Wahl zeigt sich: Die Parteien in der politischen Mitte werden schwächer. Die Parteien SPD, FDP und Grünen haben alle verloren. Auch die CDU und CSU haben ihr Ziel von 30 von 100 Stimmen nicht erreicht. Dafür werden die Parteien am politischen Rand stärker. Zum Beispiel die AfD am rechten Rand.