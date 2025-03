Der Bundestag wirkt an diesem Donnerstag wie eine Zeitmaschine. Im milchigen Licht der Frühjahrssonne, das durch die Kuppel auf die Sitzreihen fällt, ist alles wie früher, seltsam vertraut und doch aus der Zeit gefallen. Olaf Scholz schaut auf dem Kanzlerstuhl wie immer konzentriert auf sein Telefon, Friedrich Merz sitzt ihm im Plenum als Oppositionschef gegenüber, die AfD-Fraktion ist noch erfreulich überschaubar, allerdings auch so laut wie immer. Es ist, als hätte es am 23. Februar doch keine Bundestagswahl gegeben.