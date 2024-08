Wenn der Bundestag am 9. September zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammenkommt, bricht das letzte Jahr dieser Legislaturperiode an. Während manche Abgeordnete angesichts mieser Umfragen bereits bangen, ob sie nach der Bundestagswahl 2025 noch im Parlament vertreten sein werden, haben andere längst beschlossen: Das war’s für mich! Vor allem Direktkandidaten aus Wahlkreisen, die für ihre Partei eine sichere Bank sind, teilen ihren Rückzug oft frühzeitig mit, damit ihre Nachfolger Zeit haben, sich in Stellung zu bringen. Wer macht Schluss? Und warum? Ein Überblick.