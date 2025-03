So schlecht passt das jetzt gar nicht. Der Donnerstag war im Kalender von Axel Schäfer ja ohnehin schon reserviert. Noch mal Berlin, noch mal Bundestag. An diesem Tag wollte Schäfer, das war der Plan, seine Bücher abholen. Grob geschätzt tausend Stück, verpackt in 42 Kisten. Es hat sich einiges angesammelt über die Jahre. Seit 2002 saß Schäfer für die SPD im Bundestag, zuvor fünf Jahre im Europäischen Parlament. „Sie schauen auf eine beeindruckende politische Arbeit zurück“, hatte ihn Bundestags-Vizepräsidentin Yvonne Magwas am 11. Februar im Plenum verabschiedet. Dann war Schluss. Nachdem Schäfer das Plenum verlassen hatte, ärgerte er sich kurz. Er hatte seine letzte Stimmkarte vergessen. Eigentlich wollte er sie stibitzen, als Andenken. Nicht mehr zu ändern, dachte Schäfer.