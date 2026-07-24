Bundesregierung

So baut Friedrich Merz sein Team um

Foto: Reuters
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Der Bundeskanzler nutzt den Rücktritt von Jens Spahn für eine Kabinettsumbildung. Zum ersten Mal managt eine Frau das Kanzleramt. Die fünf wichtigsten Personalien.

Von Bastian Brinkmann und Henrike Roßbach
24. Juli 2026 | Lesezeit: 10 Min.

Gerade mal eineinhalb Wochen ist es her, dass Jens Spahn via Bild-Zeitung verkünden ließ, sein Mann und er seien mithilfe einer Leihmutter in den USA Eltern geworden. Die Empörungswelle, die daraufhin durchs Land und die CDU schwappte, kostete Spahn in nur drei Tagen sein Amt als Unionsfraktionschef, was der Kanzler und Parteichef nun für einen umfangreichen personellen Umbau nutzt. Dass der noch nicht abgeschlossen ist, teilte Friedrich Merz am Freitag selbst mit. Schon zuvor war bekannt geworden, dass er Verkehrsminister Patrick Schnieder entlassen will. Ein Nachfolger steht offenkundig noch nicht fest. Fünf Personalien sind dagegen bekannt.

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