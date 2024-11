Olaf Scholz bittet an den Besprechungstisch in der Ecke seines Kanzlerbüros. Es ist der Tisch, an dem er am Sonntag vor zwei Wochen Christian Lindner mit Wein bewirtet hat. Seinem Finanzminister hat er inzwischen die Tür gewiesen. Vor dem Kanzler steht jetzt eine Tasse Tee.