Hier oben, das sind für Friedrich Merz nicht die schlechtesten Stunden. Der Bundeskanzler befindet sich auf dem Rückweg von einem EU-Gipfel in Zypern, Reiseflughöhe 10 330 Meter. Auf längeren Auslandsflügen hat Merz Zeit, in Ruhe etwas zu lesen. Oder er kann sich auch mal langmachen. Im betagten A-321-200 steht dem Bundeskanzler dafür gleich hinter dem Cockpit eine kleine Kammer mit einer ausklappbaren Couch zur Verfügung. Wenn der Flug lang genug ist, kann er hier auch mal ein paar Stunden schlafen. Merz schläft gut im Flugzeug.