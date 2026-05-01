Friedrich Merz im Carolus-Magnus-Gymnasium im sauerländischen Marsberg im April 2026.
Friedrich Merz im Carolus-Magnus-Gymnasium im sauerländischen Marsberg im April 2026.
Friedrich Merz im Carolus-Magnus-Gymnasium im sauerländischen Marsberg im April 2026.
Foto: Teresa Kroeger/Reuters
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Wie reden Sie denn mit uns?

Friedrich Merz galt in der Opposition als guter Redner, als Kanzler aber neigt er zum Belehren und zum Verplappern. Über einen, der die richtigen Worte als Mittel des Regierens noch immer nicht gefunden hat.

Friedrich Merz im Carolus-Magnus-Gymnasium im sauerländischen Marsberg im April 2026.
Friedrich Merz im Carolus-Magnus-Gymnasium im sauerländischen Marsberg im April 2026.
Friedrich Merz im Carolus-Magnus-Gymnasium im sauerländischen Marsberg im April 2026.
Foto: Teresa Kroeger/Reuters
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Wie reden Sie denn mit uns?
Friedrich Merz im Carolus-Magnus-Gymnasium im sauerländischen Marsberg im April 2026.
Friedrich Merz im Carolus-Magnus-Gymnasium im sauerländischen Marsberg im April 2026.
Friedrich Merz im Carolus-Magnus-Gymnasium im sauerländischen Marsberg im April 2026.
Foto: Teresa Kroeger/Reuters
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Friedrich Merz galt in der Opposition als guter Redner, als Kanzler aber neigt er zum Belehren und zum Verplappern. Über einen, der die richtigen Worte als Mittel des Regierens noch immer nicht gefunden hat.

Von Daniel Brössler, Henrike Roßbach und Robert Roßmann
1. Mai 2026 | Lesezeit: 12 Min.

Hier oben, das sind für Friedrich Merz nicht die schlechtesten Stunden. Der Bundeskanzler befindet sich auf dem Rückweg von einem EU-Gipfel in Zypern, Reiseflughöhe 10 330 Meter. Auf längeren Auslandsflügen hat Merz Zeit, in Ruhe etwas zu lesen. Oder er kann sich auch mal langmachen. Im betagten A-321-200 steht dem Bundeskanzler dafür gleich hinter dem Cockpit eine kleine Kammer mit einer ausklappbaren Couch zur Verfügung. Wenn der Flug lang genug ist, kann er hier auch mal ein paar Stunden schlafen. Merz schläft gut im Flugzeug.

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