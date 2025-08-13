Ich bin der Bully“, sagt Michael Herbig zur Begrüßung. Er ist mittlerweile 57 Jahre alt, aber den Spitznamen aus Schulzeiten hat er beibehalten. Weil er eines Tages ein Trikot des FC Bayern trug, der damals von der Firma Magirus-Deutz gesponsort wurde, die mit dem Spruch „Die Bullen kommen“ warb, taufte ein Lehrer ihn im Scherz um. Bully empfängt zum Interview beim Filmverleih Constantin in München-Schwabing, einen Nachmittag lang.