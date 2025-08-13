„Oh, wir sagen auch wieder ‚Indianer‘ im Film“

Foto: Armin Smailovic
Foto: Armin Smailovic

Schwule Apachen im Jahr 2025, geht das noch? Michael Bully Herbig über seinen neuen Film „Das Kanu des Manitu“, über das Altern von Humor und Albträume vor dem Kinostart.

Interview von David Steinitz
13. August 2025 | Lesezeit: 22 Min.

Ich bin der Bully“, sagt Michael Herbig zur Begrüßung. Er ist mittlerweile 57 Jahre alt, aber den Spitznamen aus Schulzeiten hat er beibehalten. Weil er eines Tages ein Trikot des FC Bayern trug, der damals von der Firma Magirus-Deutz gesponsort wurde, die mit dem Spruch „Die Bullen kommen“ warb, taufte ein Lehrer ihn im Scherz um. Bully empfängt zum Interview beim Filmverleih Constantin in München-Schwabing, einen Nachmittag lang.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.