Wenn man mal übertrieben streng ist, hat Friedrich Merz schon wieder ein Wahlversprechen gebrochen. Das Bürgergeld bekomme einen neuen Namen, verkündete Merz am Sonntagabend im Fernsehen. Das Sozialsystem wird künftig nicht mehr Bürgergeld, sondern „Grundsicherung“ heißen, kündigte Merz dort an. Im Wahlkampf hatte seine CDU noch gefordert, eine „Neue Grundsicherung“ einzuführen. Jetzt also nur noch Grundsicherung, ohne das „neu“. Aber es ist vermutlich schlaue Realpolitik, etwas nicht „neu“ zu nennen, das für lange Zeit gelten soll.