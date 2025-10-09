Die Koalition will das Bürgergeld in eine neue Grundsicherung umwandeln. Der Koalitionsausschuss mit den Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD hat sich in der Nacht auf Donnerstag nach wochenlangen Verhandlungen auf die Reform geeinigt. Die Union hatte grundlegende Änderungen gefordert, Arbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas dagegen eher von Korrekturen gesprochen an dem Hilfesystem für Bedürftige. Was nun geplant ist.