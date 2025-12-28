Eine von Brigitte Bardots Lieblingsanekdoten war die Geschichte mit der Wahrsagerin. Kurz nach ihrer Geburt, im verrauchten Paris der Dreißigerjahre, sei diese Wahrsagerin in einem Bistro an den Tisch ihrer Eltern getreten und habe zu ihrem Vater gesagt: „Ihr Name wird um die Welt gehen, er wird in Übersee, ja rund um den Globus bekannt werden.“