Vor 20 Jahren fuhr der Bremer nach Oldenburg, um da einkaufen zu gehen, weil Oldenburg schöner war. Heute fährt der Oldenburger nach Bremen. Trotzdem hat Bremen in der Wahrnehmung von Nicht-Bremern ein Imageproblem und muss an seinem Selbstwertgefühl arbeiten. Die Innenstadt und das Schnoor-Viertel sind toll, aber es gibt auch Gebiete, dort fühlt man sich eher unsicher. Heute sagen sich noch zu viele Arbeitnehmer: Was will ich in Bremen, wenn ich auch in Hamburg leben kann?

Ich glaube, was viele sich abgucken können von uns, ist diese Kämpfernatur. Die Bremerinnen und Bremer haben sich immer wieder neu erfunden. Und wir im Norden sind das Powerhouse Deutschlands. Es gibt kaum eine Industrie, die sich so schnell so professionell entwickelt hat wie der Offshore-Bereich. Wir sind 2006 mit Deutschlands erstem Windpark Alpha Ventus gestartet, der erste unter Hochsee-Bedingungen. Zwölf Anlagen in der Nordsee, nur um zu zeigen, ob es überhaupt geht. Heute stehen da acht Gigawatt, bis 2030 sollen noch mal 22 Gigawatt dazukommen. Beschleuniger sind natürlich die dramatischen Ereignisse in der Ukraine und die Aggressivität der russischen Regierung. Schade, dass es erst so einen Trigger brauchte.