Foto: ISAC NOBREGA/AFP
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Foto: DOUGLAS MAGNO/AFP
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Staudammunglück in Brasilien

Sie warten auf Gerechtigkeit. Noch immer

270 Menschen verloren bei einem Staudammunglück in Brasilien ihr Leben. Ob ein deutscher TÜV-Süd-Manager eine Mitschuld trägt, sollen Ermittlungen in Deutschland klären. Doch die Taten drohen zu verjähren – Angehörige sind fassungslos.

Foto: ISAC NOBREGA/AFP
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Staudammunglück in Brasilien

Sie warten auf Gerechtigkeit. Noch immer
Foto: DOUGLAS MAGNO/AFP
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270 Menschen verloren bei einem Staudammunglück in Brasilien ihr Leben. Ob ein deutscher TÜV-Süd-Manager eine Mitschuld trägt, sollen Ermittlungen in Deutschland klären. Doch die Taten drohen zu verjähren – Angehörige sind fassungslos.

Von Benedikt Peters und Lina Verschwele
7. Mai 2026 | Lesezeit: 10 Min.

An den Tag, der alles verändert, erinnert sich der Pilot Gustavo Barroso Câmara bis heute. Am 25. Januar 2019 steuert er ein Privatflugzeug über die Berge von Minas Gerais, einem Bundesstaat im Südosten Brasiliens. Es ist gegen Mittag, als Barroso in seinem Cockpit die ersten Funksprüche der Rettungshubschrauber hört, mindestens acht oder neun seien plötzlich in der Luft gewesen. „Da dachte ich, dass etwas Großes passiert sein muss.“

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