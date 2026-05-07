An den Tag, der alles verändert, erinnert sich der Pilot Gustavo Barroso Câmara bis heute. Am 25. Januar 2019 steuert er ein Privatflugzeug über die Berge von Minas Gerais, einem Bundesstaat im Südosten Brasiliens. Es ist gegen Mittag, als Barroso in seinem Cockpit die ersten Funksprüche der Rettungshubschrauber hört, mindestens acht oder neun seien plötzlich in der Luft gewesen. „Da dachte ich, dass etwas Großes passiert sein muss.“