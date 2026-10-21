An einem Samstag vor ein paar Wochen nahm Priscila Faria ihren Mut zusammen und ging auf die Straße. Sie zog sich ihre weißen Turnschuhe an, eine Jeans und ein schwarzes T-Shirt. „Bolsonaro“ stand darauf, gelb auf schwarz. Dazu trug sie ein Plakat, auf dem es hieß: „Raus mit Lula. Hupen!“ Und die Menschen an der Kreuzung in Mauá, einer Vorstadt von São Paulo, saßen in ihren Autos und hupten tatsächlich. Ausgerechnet in Mauá, Hochburg der PT, der Partei des linken brasilianischen Präsidenten Lula da Silva.