Foto: Images VHP via Belga/dpa
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Foto: Yves Herman/REUTERS
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Waldbrände und Hitzetote

Klimawandel? Belgiens Regierung lernt auf die harte Tour

Während der ersten Hitzewelle empfahl ein belgischer Minister noch, den Sommer mit einem Bierchen am Pool zu genießen. Nun will er einen „nationalen Brand-Aktionsplan“ entwerfen.

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Waldbrände und Hitzetote

Klimawandel? Belgiens Regierung lernt auf die harte Tour
Foto: Yves Herman/REUTERS
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Während der ersten Hitzewelle empfahl ein belgischer Minister noch, den Sommer mit einem Bierchen am Pool zu genießen. Nun will er einen „nationalen Brand-Aktionsplan“ entwerfen.

Von Josef Kelnberger
17. August 2026 | Lesezeit: 4 Min.

Der belgische Verteidigungsminister Theo Francken sah diesem heißen Sommer 2026 ganz gelassen entgegen. Es war Juni, die erste Hitzewelle hatte das Land im Griff, und Francken empfahl seinen Landsleuten in sozialen Netzwerken, sich an den Pool zu legen und ein Bierchen aufzumachen. Den „Katastrophismus“ der Medien, so sagte der Konservative aus der Region Flandern, wolle er jedenfalls nicht mitmachen. Von wegen Klimawandel – die Menschen sollten einfach mal den Sommer genießen.

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