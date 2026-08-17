Der belgische Verteidigungsminister Theo Francken sah diesem heißen Sommer 2026 ganz gelassen entgegen. Es war Juni, die erste Hitzewelle hatte das Land im Griff, und Francken empfahl seinen Landsleuten in sozialen Netzwerken, sich an den Pool zu legen und ein Bierchen aufzumachen. Den „Katastrophismus“ der Medien, so sagte der Konservative aus der Region Flandern, wolle er jedenfalls nicht mitmachen. Von wegen Klimawandel – die Menschen sollten einfach mal den Sommer genießen.