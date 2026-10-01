Foto: Radivoje Pavicic/AP Photo
Foto: ELVIS BARUKCIC/AFP
Foto: Tobias Zick
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Bosnien-Herzegowina

Das Vertrauen in den Frieden bröckelt

Vor den Wahlen am Sonntag schüren Nationalisten in Bosnien-Herzegowina alte Ressentiments.

Selbst in der Stadt Brčko, bekannt für ihr multiethnisches Miteinander, fürchten viele Menschen wieder um ihre Sicherheit.

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Das Vertrauen in den Frieden bröckelt
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Vor den Wahlen am Sonntag schüren Nationalisten in Bosnien-Herzegowina alte Ressentiments.

Foto: Tobias Zick
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Selbst in der Stadt Brčko, bekannt für ihr multiethnisches Miteinander, fürchten viele Menschen wieder um ihre Sicherheit.

Von Tobias Zick
1. Oktober 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Er lenkt das Auto rechts ab von der Hauptstraße, auf einen Schotterweg, vor dem Gittertor eines Friedhofs hält er an, aber das ist noch nicht das Ziel. Die letzten paar Dutzend Meter geht es zu Fuß weiter, ein Trampelpfad durchs Gestrüpp, er biegt Zweige zur Seite, weicht zurück, nein, ein Stück weiter links, da tut sich die kleine Lichtung auf, die er gesucht hat. Er war lange nicht hier, er meidet diesen Ort, es ist alles noch so frisch, was sind schon drei Jahrzehnte?

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