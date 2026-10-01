Er lenkt das Auto rechts ab von der Hauptstraße, auf einen Schotterweg, vor dem Gittertor eines Friedhofs hält er an, aber das ist noch nicht das Ziel. Die letzten paar Dutzend Meter geht es zu Fuß weiter, ein Trampelpfad durchs Gestrüpp, er biegt Zweige zur Seite, weicht zurück, nein, ein Stück weiter links, da tut sich die kleine Lichtung auf, die er gesucht hat. Er war lange nicht hier, er meidet diesen Ort, es ist alles noch so frisch, was sind schon drei Jahrzehnte?