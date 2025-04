Der Tag hat mit einem Beben begonnen. Und er wird nicht viel besser weitergehen. Draußen peitscht der Regen die Park Avenue hinunter. Und drinnen, in einem stuckverzierten Saal, warten die Männer und Frauen des Economic Club of New York an runden Tischen auf ihren Gast. Fast könnte man sie in ihren teuren Anzügen und Kostümen für eine Ballgesellschaft halten, aber dafür ist die Stimmung zu schlecht. Viel zu schlecht.