Foto: Liesa Johannssen/Reuters
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Alles muss raus

Dass Deutschland von Spionen unterwandert wird, ist blöd. Noch blöder ist es, wenn die mutmaßlichen Verräter ganz oben in der Geheimdienstzentrale sitzen. Wie der Fall Hanning die Sicherheit eines ganzen Landes erschüttert.

Foto: Liesa Johannssen/Reuters
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Alles muss raus
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Dass Deutschland von Spionen unterwandert wird, ist blöd. Noch blöder ist es, wenn die mutmaßlichen Verräter ganz oben in der Geheimdienstzentrale sitzen. Wie der Fall Hanning die Sicherheit eines ganzen Landes erschüttert.

Von Markus Balser, Saimah Jiwa, Jörg Schmitt und Ralf Wiegand
9. Oktober 2026 | Lesezeit: 11 Min.

Cool sein wollte der BND schon vor gut zwanzig Jahren. Damals, im Jahr 2003, bemühte sich der vom Naturell her eher verschwiegene deutsche Auslandsgeheimdienst um ein bürgernahes Image. Ganz dicht ließ er die Leute ran an den Herd, auf dem die schärfsten Agentenstorys gekocht werden. „Top(f) Secret“ heißt das Buch, das sich mit dem alliterativen Versprechen „Speisen, Spannung und Spione“ an ambitionierte Hobbyköche richtete, als „erstes vom Bundesnachrichtendienst herausgegebenes Kochbuch überhaupt“. Ein zweites, immerhin, folgte nie.

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