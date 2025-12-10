Christina Block und ihr mitangeklagter Lebensgefährte Gerhard Delling.
Foto: Christian Charisius/dpa
Foto: Christian Charisius/dpa

Und sie wusste, was er tat?

Durch die Aussage von David Barkay bekommt das Bild, das Christina Block von sich gezeichnet hat, erhebliche Risse. Der Mann, der in der Nacht der Entführung das Kommando gehabt haben soll, lässt keinen Zweifel daran, dass sie in alles eingebunden war.

Von Ulrike Nimz und Jana Stegemann
10. Dezember 2025 | Lesezeit: 7 Min.

Christina Block kann eine einnehmende Frau sein. Immer wieder hat sie beteuert, wie groß die Liebe zu ihren vier Kindern sei, von denen sie drei bis auf Weiteres nicht wiedersehen wird. Außer vielleicht hier, in Saal 237 des Hamburger Landgerichts. Als „Löwenmama“ hat Block sich inszeniert, bereit, bis zum Äußersten zu gehen für ihr Fleisch und Blut. Dann wieder als verzweifelte, gebrochene Mutter, von den Behörden im Stich gelassen, verdammt, in einer kaputten Familie zu leben.

