Jeder Sechste hat weder Abitur noch einen Berufsabschluss

Inzwischen sind die Sommerferien auch in den letzten Bundesländern vorbei, und das neue Schuljahr startet gleich mit schlechten Nachrichten: In Deutschland steigt zwar der Anteil sehr gut ausgebildeter junger Menschen – doch es wächst auch der Anteil derer, die weder Abitur machen noch eine Berufsausbildung abschließen. Das geht aus der Studie „Bildung auf einen Blick“ hervor, die die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Dienstag im Bundesbildungsministerium in Berlin vorgestellt hat.