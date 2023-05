Weg damit

Die Leute kaufen Saftpressen, Heizstrahler, Couchlandschaften und lassen Obst in ihren nagelneuen Kühlschränken verrotten. Jeder Deutsche schmeißt fast eine halbe Tonne im Jahr weg, um nicht im eigenen Krempel unterzugehen. Zeit, mal nachzusehen, was so zum Wertstoffhof gebracht wird.