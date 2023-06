Masseur der Massen

Als Frauen noch Schätzchen waren

In Velden am Wörthersee erinnert sich der Adel der deutsch-österreichischen Showbranche sehnsuchtsvoll an Zeiten, in denen alles erlaubt war. „Rammstein“ und „Me Too“ sind hier weit weg. Tatsächlich? Über Bühnen und Nebenbühnen im Fachressort Herz und Schmerz.