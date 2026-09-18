Wahl zum Abgeordnetenhaus

Was die Berliner von den Politikern wollen

Foto: Fabian Sommer/dpa(SZ-Collage
Foto: Fabian Sommer/dpa(SZ-Collage

Die teuren Mieten sind das drängendste, aber nicht das einzige Problem, das die Bürger in der Hauptstadt umtreibt. Umfragedaten zeigen, was Anhänger von CDU, Linken, Grünen oder AfD erwarten.

Von Vivien Götz
18. September 2026 | Lesezeit: 4 Min.

Kurz vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus bleibt das Rennen eng: Der Abstand der Linkspartei zur CDU ist weiterhin hauchdünn, und falls die AfD durch den Wahlsieg in Sachsen-Anhalt zusätzlichen Schub bekommen sollte, könnte sie sogar zweitstärkste Kraft werden. Was angesichts der Umfragen dagegen recht sicher ist: Nach der Wahl am Sonntag wird der Berliner Senat von vier ähnlich starken Fraktionen geprägt sein: von der Linkspartei, der CDU, der AfD und den Grünen.

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