Kurz vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus bleibt das Rennen eng: Der Abstand der Linkspartei zur CDU ist weiterhin hauchdünn, und falls die AfD durch den Wahlsieg in Sachsen-Anhalt zusätzlichen Schub bekommen sollte, könnte sie sogar zweitstärkste Kraft werden. Was angesichts der Umfragen dagegen recht sicher ist: Nach der Wahl am Sonntag wird der Berliner Senat von vier ähnlich starken Fraktionen geprägt sein: von der Linkspartei, der CDU, der AfD und den Grünen.