Das Schöneberger Rathaus.
Foto: Johannes tom Dieck/BA Tempelhof-Schöneberg
Die Freiheitsglocke, die am 21. Oktober 1950 im Turm des Schöneberger Rathauses aufgehängt wurde.
Foto: BA Tempelhof-Schöneberg
Heiliger Bimbam

Im Turm des Schöneberger Rathauses in Berlin hängt seit 1950 die Freiheitsglocke, von Amerikanern gespendet. Nur: Was zählt der Schwur auf die Unantastbarkeit und Würde des Menschen noch in Zeiten von Trump?

Foto: Johannes tom Dieck/BA Tempelhof-Schöneberg
Heiliger Bimbam
Foto: BA Tempelhof-Schöneberg
Von Renate Meinhof
24. Februar 2026 | Lesezeit: 5 Min.

Mittags Punkt zwölf läutet die Freiheitsglocke. Ein tiefer, wuchtiger Ton fällt auf die Dächer der Stadt, gleitet die Straßen entlang, kein Gebimmel, kein Geklingel, dieser Ton packt einen. Er ruft nicht etwa zum Gebet wie Kirchenglocken um diese Zeit, er erinnert an die Unantastbarkeit und Würde des einzelnen Menschen und ruft auf, Frieden und Freiheit zu verteidigen, gegen Aggression und Tyrannei aufzustehen – und zwar, wo immer auf der Welt sie auftreten.

