Heiliger Bimbam
24. Februar 2026 | Lesezeit: 5 Min.
Mittags Punkt zwölf läutet die Freiheitsglocke. Ein tiefer, wuchtiger Ton fällt auf die Dächer der Stadt, gleitet die Straßen entlang, kein Gebimmel, kein Geklingel, dieser Ton packt einen. Er ruft nicht etwa zum Gebet wie Kirchenglocken um diese Zeit, er erinnert an die Unantastbarkeit und Würde des einzelnen Menschen und ruft auf, Frieden und Freiheit zu verteidigen, gegen Aggression und Tyrannei aufzustehen – und zwar, wo immer auf der Welt sie auftreten.