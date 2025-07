Die Rückennummer weist ihn als Teil einer Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei aus, die üblicherweise bei Demonstrationen eingesetzt wird. Die Rückennummer kann je nach Einsatz jedoch wieder neu vergeben werden. Das heißt, bei einem anderen Einsatz trägt nicht zwangsläufig derselbe Polizist diese Nummer.

„Der Beamte mit der Rückennummer 24111 ist mir den ganzen Tag über aufgefallen“, sagt Clemens Arzt. „Ich empfand ihn als ziemlich aggressiv, er ist immer wieder in die Menge rein und hat zugeschlagen.“ Clemens Arzt war Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, dort hat er über Jahre angehende Polizisten in Polizei- und Ordnungsrecht ausgebildet. Der 67-Jährige geht heute noch regelmäßig auf Protestveranstaltungen, er will sich ein Bild von der Arbeit der Polizei vor Ort machen. Er ist zunehmend irritiert über die Härte, mit der die Polizei in Berlin vorgeht. „Ich kenne kein anderes Bundesland, wo so rabiat gegen Versammlungen vorgegangen wird, wenn sich Leute mit Gaza solidarisieren.“

Am Nakba-Tag war Arzt von 15 bis 19 Uhr am Südstern in Berlin Kreuzberg. „Die Kundgebung hat friedlich begonnen“, erinnert er sich. „Ich frage mich, ob dies nicht auch so geblieben wäre, wenn der Aufzug nicht verboten worden wäre und so stundenlang innerhalb einer Polizeiabsperrung demonstriert worden wäre.“ Eine Sicht, die die Polizei bestätigt.

Denn nach zwei Eilentscheidungen der Gerichte erfahren die Anwesenden erst zu Beginn des Aufmarschs: Die Protestierenden, inzwischen sind es an die 1000, müssen am Südstern verbleiben. „Damit ist die Stimmung auch schnell gekippt“, sagt Polizeisprecher Florian Nath am Telefon. „Da fing alles an, auf Anti zu schalten.“ Die Kundgebung wird auf zwei Seiten mit Gattern beschränkt, zwei Wasserwerfer werden aufgefahren, rund 600 Polizisten bewachen die Veranstaltung.

Zurück zu der Szene: