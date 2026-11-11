Elif Eralp beim Landesparteitag in Berlin.
Elif Eralp beim Landesparteitag in Berlin.
Elif Eralp beim Landesparteitag in Berlin.
Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
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Triggerwarnung

Halb Deutschland arbeitet sich seit Wochen an der Berliner Linken ab. Da hat sich eine Form der Empörung entwickelt, die mit der Realität zum Teil nur noch lose verbunden ist. Aber: Um was geht es hier eigentlich wirklich?

Elif Eralp beim Landesparteitag in Berlin.
Elif Eralp beim Landesparteitag in Berlin.
Elif Eralp beim Landesparteitag in Berlin.
Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
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Triggerwarnung
Elif Eralp beim Landesparteitag in Berlin.
Elif Eralp beim Landesparteitag in Berlin.
Elif Eralp beim Landesparteitag in Berlin.
Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
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Halb Deutschland arbeitet sich seit Wochen an der Berliner Linken ab. Da hat sich eine Form der Empörung entwickelt, die mit der Realität zum Teil nur noch lose verbunden ist. Aber: Um was geht es hier eigentlich wirklich?

Von Meredith Haaf und Christian Zaschke
11. November 2026 | Lesezeit: 11 Min.

Und jetzt: die aktuelle Presseschau aus deutschen Zeitungen. Das Handelsblatt stellt fest, dass „Berlin auf einen politischen Totalschaden“ zusteuere. Die Augsburger Allgemeine befindet, „eine linke Landesregierung wäre ein Unglück für Berlin“. Die Bild-Zeitung meint, „Islamisten und Sozialisten“ seien eine „unheilvolle Allianz“ eingegangen, mit dem Ziel, „die Macht im Land Berlin und damit in der Hauptstadt an sich zu reißen“. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland stellt fest, dass eine „Sprengladung an das Fundament wirtschaftlicher Prosperität“ gelegt wurde. Das sind einige der Zuschreibungen, die in den vergangenen Wochen auf die Partei Die Linke eingeprasselt sind. Es sind die harmloseren.

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