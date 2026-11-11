Und jetzt: die aktuelle Presseschau aus deutschen Zeitungen. Das Handelsblatt stellt fest, dass „Berlin auf einen politischen Totalschaden“ zusteuere. Die Augsburger Allgemeine befindet, „eine linke Landesregierung wäre ein Unglück für Berlin“. Die Bild-Zeitung meint, „Islamisten und Sozialisten“ seien eine „unheilvolle Allianz“ eingegangen, mit dem Ziel, „die Macht im Land Berlin und damit in der Hauptstadt an sich zu reißen“. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland stellt fest, dass eine „Sprengladung an das Fundament wirtschaftlicher Prosperität“ gelegt wurde. Das sind einige der Zuschreibungen, die in den vergangenen Wochen auf die Partei Die Linke eingeprasselt sind. Es sind die harmloseren.