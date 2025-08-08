Es ist womöglich etwas tollkühn, eine Reise, die das Verhältnis von Bürger und Staat ergründen soll, mit der Deutschen Bahn zu beginnen. Wenn der Bürger ein Beispiel dafür braucht, was der Staat alles nicht auf die Reihe bekommt, dann – und leider nur dann – ist die Bahn für ihn da. Anderseits: Selbst in der Führungsnation des Schienenersatzverkehrs waren in der ersten Jahreshälfte 63,4 Prozent der Fernzüge pünktlich. Warum also sollte man an diesem wolkenverhangenen Julisonntag nicht genau so einen Top-Performer von Zug erwischen?