Der übt noch

An einem Montagnachmittag steht Kai Wegner vor der James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel. Die Sonne scheint, doch der Gesprächsfluss stockt. Wegner wartet jetzt schon eine Weile auf den Duke of Edinburgh. Prinz Edward, der den Titel nach dem Tod seines Vaters Philip trägt, ist immerhin die Nummer 13 in der Thronfolge Großbritanniens. Doch Kai Wegner ist jetzt die Nummer Eins von Berlin. Regierender Bürgermeister. Aktuelle Verspätung des Prinzen: fünfzehn Minuten.

Zum neuen Amt von Kai Wegner gehört es, heute den „Duke“ zu überreichen, einen Preis für das ehrenamtliche Engagement Jugendlicher. Wegner ist Schirmherr, der Duke of Edinburgh der Namensgeber. Ein schmaler Mann in einem ziemlich weiten Anzug. „Congratulaitions, you are new on the job“, sagt Prince Edward, als er schließlich 20 Minuten zu spät Wegners Hand schüttelt. „Three and a half weeks“, antwortet Wegner; Englisch spricht er nicht fließend.

Das ist nicht schlimm, dafür gibt es ja Dolmetscher. Aber da sich Wegner bei der anschließenden Preisverleihung mit dem Prinzen nicht abstimmen kann, muss er einige Momente nach seiner Rolle auf der Bühne suchen. Schließlich läuft es so: Der Prinz übernimmt die Show, Wegner darf Hände schütteln und kleine Samtschatullen überreichen. „Du kannst mehr, als Du glaubst“ ist der Leitspruch des Duke-Awards. Bei Kai Wegner, 50, ist in seinen ersten Tagen noch nicht sicher, ob dieses Motto nicht auch umgekehrt gelten könnte.

Trittsicher ist er in Berlin noch nicht

Sechs Wochen ist er jetzt im Amt des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, Weltmetropole. Der erste Regierende von der CDU seit 22 Jahren. Bisher ist Wegner dabei noch nicht gestolpert, auch nicht über einen Sandsack. Aber trittsicher ist er in der Stadt, deren Chef zu werden Wegner über ein Jahrzehnt plante, noch nicht. Wegner und Berlin, Berlin und Wegner - sie müssen noch zusammenfinden. Ende offen.

Der letzte Bürgermeister, der die Stadt tatsächlich dominiert hat, war Klaus Wowereit, SPD, Mister „Arm aber sexy“. Von seinem glücklosen Nachfolger, Michael Müller, ist in Berlin kaum eine Spur zurückgeblieben; Franziska Giffey gab dem Amt wieder einiges Profil zurück, scheiterte dann aber nach nur anderthalb Jahren an den liederlichen Wahlvorbereitungen ihres Vorgängers und an den Silvesterrandalen.

Jetzt also Kai Wegner, gelernter Versicherungskaufmann aus Spandau, langjähriger Bundestagsabgeordneter, in seinen frühen Jahren ziemlich rechtsaußen in der CDU. Wegner sagt, er habe sich seitdem sehr verändert, trotzdem markiert sein Amtsantritt einen Bruch nach sechs Jahren der Linkskoalition aus SPD, Grünen und Linken. Vielleicht sogar eine Zäsur. Kurz vor seiner ersten Regierungserklärung an einem Donnerstag Ende Mai zieht er sich auf der Senatsbank noch seine Socken nach oben und richtet die Krawatte. „Heute will ich sagen, was Sie von mir erwarten dürfen“, erklärt Wegner dann am Rednerpult. „Und das, meine Damen und Herren, soll nicht weniger sein, als das Beste für Berlin.“

Im Februar hat die CDU 28 Prozent der Stimmen gewonnen, zehn Prozentpunkte mehr als SPD und auch die Grünen, ein so genannter Erdrutschsieg. Seit seinem Amtsantritt sind noch keine 100 Tage vergangen, natürlich ist es da etwas ungerecht, bereits jetzt eine erste Bilanz zu ziehen. Andererseits hat die CDU im Wahlkampf enorme Erwartungen geschürt: „Berlin braucht dringend einen Neustart. Darum wollen wir nach der Senatsbildung sofort mit der Arbeit starten und uns keine Schonfrist einräumen, denn Berlin hat keine Zeit zu verlieren“, verkündete die CDU bereits im September 2021.

Und da es sich im Februar um eine Wiederholungswahl handelte, läuft die Legislaturperiode auch einfach weiter. Der Machtwechsel ist also die bekannte Operation am offenen Herzen, Diagnose des Patienten Berlin: Verwaltung funktioniert nicht, Mieten sind zu hoch, Aggressionen im Straßenverkehr, außerdem ist die Stadt null klimawandelresistent.

Da ist es schon etwas erstaunlich, wie wenig vorbereitet die neue Mannschaft ins Amt gekommen ist. Ein wichtiger Mann aus der Berliner CDU spricht gar von einem „Kaltstart“. Manche Senatoren haben auch nach einem Monat noch kein funktionierendes Sekretariat, andere keine Pressestelle. Von den vergangenen 40 Tagen hängen geblieben ist eine Spende in Höhe von 820 000 Euro des Immobilienunternehmers Christoph Gröner an die CDU.

Ein „Regierungssofortprogramm“ ist angekündigt

Gröner und Wegner mussten mehrfach versichern, dass mit dem Geld keinerlei Forderungen verbunden sind. Nun prüft die Bundestagsverwaltung den Vorgang. Außerdem war da ein etwas unglücklicher Auftritt der neuen Justizsenatorin Felor Badenberg in den Tagesthemen zur Frage, ob die Gruppe „Letzte Generation“ eine kriminelle Vereinigung sei. „Ich habe den festen Willen, Berlin aus der Geiselhaft dieser Chaoten zu befreien“, hatte Wegner zuvor als Losung ausgegeben.

Ein seit zwei Monaten immer wieder angefragtes Gespräch zwischen Kai Wegner und der SZ kommt nicht zustande, man wolle erst arbeiten, dann reden, heißt es. Fragt man deshalb innerhalb des Senats, wo denn nach sechs Wochen die ersten Konturen der neuen Regierung zu erkennen seien, werden vor allem drei Dinge genannt: Die Wiedereröffnung der Friedrichstraße für den Autoverkehr im Juli; die Überarbeitung der Mobilitätsgesetzes, vor allem wegen der vielen Fahrradwege darin; die schnelle Räumung eines Camps von Klimaaktivisten im Mai. Dort sei ein zweites Lützerath verhindert worden. Am kommenden Sonntag soll nun ein „Regierungssofortprogramm“ vorgestellt werden.

Wegner versucht daher auch die Geister, die er gerufen hatte, wieder einzufangen. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, aber wie gesagt, zaubern können wir nicht“, antwortete er im Tagesspiegel auf die Frage, wann denn mit spürbaren Verbesserungen in der Verwaltung Berlins zu rechnen sei.