Der Zug, der Stephan Braunfels von München nach Berlin bringt, ist fünf Minuten zu früh. Das gibt’s auch, und es passt gut zu dieser Geschichte, in der es auch darum geht, wie in Deutschland nicht immer alles nur mies ist, sondern im Gegenteil manchmal sogar schön und beglückend. Braunfels steigt aus dem Speisewagen, er ist um sechs Uhr morgens in München losgefahren, jetzt spaziert er federnden Schrittes durch den Berliner Bahnhof zur Gepäckaufbewahrung, wo er erfreut feststellt, dass es nur vier Euro kostet, seinen Koffer den ganzen Tag zu parken. Toll, dieses Berlin.