Foto: Friedrich Bungert
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Wahl in Berlin

Was läuft in dieser Stadt eigentlich noch gut?

Zu hohe Mieten, überlaufene Schulen, Clans immer gewalttätiger – Berlin hat einige Probleme. Doch nicht alles liegt im Argen. Sieben Reizthemen vor der Wahl in der Hauptstadt.

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Wahl in Berlin
Was läuft in dieser Stadt eigentlich noch gut?
Foto: Friedrich Bungert
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Zu hohe Mieten, überlaufene Schulen, Clans immer gewalttätiger – Berlin hat einige Probleme. Doch nicht alles liegt im Argen. Sieben Reizthemen vor der Wahl in der Hauptstadt.

Von Markus Balser, Michael Bauchmüller, Georg Ismar, Valerie Höhne, Roland Preuß, Henrike Roßbach
17. September 2026 | Lesezeit: 7 Min.

Sicher, eine interessante Stadt war, ist und bleibt Berlin allemal. Aber auch eine, die schon immer bekannt für ihre charmanten Unzulänglichkeiten (Klaus Wowereit: „arm, aber sexy“) war. Nun erreicht vieles einen Kipppunkt. Da sind die vermüllten Parks und Gehwege der Hauptstadt, die Mafia- und Clankriminalität, hohe Lebenshaltungskosten, Drogen, wachsende Armut, Unsicherheit. Es ist fast berlintypisch, dass man überlegt, Touristen mit Gutscheinen zu belohnen, wenn sie beim Müllsammeln helfen.

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