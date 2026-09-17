Sicher, eine interessante Stadt war, ist und bleibt Berlin allemal. Aber auch eine, die schon immer bekannt für ihre charmanten Unzulänglichkeiten (Klaus Wowereit: „arm, aber sexy“) war. Nun erreicht vieles einen Kipppunkt. Da sind die vermüllten Parks und Gehwege der Hauptstadt, die Mafia- und Clankriminalität, hohe Lebenshaltungskosten, Drogen, wachsende Armut, Unsicherheit. Es ist fast berlintypisch, dass man überlegt, Touristen mit Gutscheinen zu belohnen, wenn sie beim Müllsammeln helfen.